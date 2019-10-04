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В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера 

RT на русском 2 часа назад
В НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Отвечая на информационный запрос УНН, альянс отметил, что данный шаг будет способствовать выполнению Минских соглашений.
«Мы принимаем к сведению подтверждение в контактной группе текста формулы Штайнмайера. Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — указали в НАТО.
1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который включат формулу.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , НАТО , Киев , Минск
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