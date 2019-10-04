В НАТО прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

НАТО прокомментировали тот факт, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Отвечая на информационный запрос УНН, альянс отметил, что данный шаг будет способствовать выполнению Минских соглашений.

«Мы принимаем к сведению подтверждение в контактной группе текста формулы Штайнмайера. Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — указали в НАТО.

1 октября участники контактной группы на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.