Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах республики избавиться от зависимости от российского газа.
Наимский признал, что в настоящий момент большая часть газа поступает в Польшу в рамках долгосрочного контакта из России, однако, по словам чиновника, после 2022 года импорт голубого топлива в республику будет осуществляться через другие направления, в частности, с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe, который планируют достроить в 2022 году, передает РИА «Новости».
«Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян. После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — заявил уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры в эфире «Польского радио».
В качестве альтернативных направлений поставок газа Наимский назвал США и Катар.