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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает PolskieRadio.
По словам Наимского, на данный момент больше всего газа страна получает из России. Однако Польша собирается отказаться от этого контракта в конце 2022 года. Альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.
«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — заявил Наимский, уточнив, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.
Терминал по приему СПГ в Свиноустье после расширения сможет давать до 7,5 миллиарда кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов.
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В мире , Видео , Петр Наимский , Польша
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