Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. Об этом заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский , передает PolskieRadio.

По словам Наимского, на данный момент больше всего газа страна получает из России. Однако Польша собирается отказаться от этого контракта в конце 2022 года. Альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

«После 2022 года эта проблема будет решена, весь импорт газа в Польшу будет поступать с другого направления», — заявил Наимский, уточнив, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.

Терминал по приему СПГ в Свиноустье после расширения сможет давать до 7,5 миллиарда кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов.