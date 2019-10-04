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Как перестать зависеть от газа из России, рассказали в Польше 

Газета.Ru 34 минуты назад
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, как стана перестанет быть зависимой от российского газа. Об этом он рассказал в эфире "Польского радио".
Он заявил, что Польша сможет полностью отказаться от газа из России к 2022 году, однако это случится, если будет завершено строительство нового газопровода Baltic Pipe и будет расширен СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
Наимский назвал газопровод и терминал "выходом из сложившейся зависимости от россиян". Он также добавил, что после 2022 года весь импорт в страну будет поступать из США и Катара.
Ранее сообщалось, что Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2".
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В мире , Видео , Петр Наимский
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