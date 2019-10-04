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Дания приняла политическое решение по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru 52 минуты назад
Все политические вопросы Дании к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2» сняты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.
«Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня ее отозвали», — заявил собеседник издания. Он подчеркнул, что на данный момент урегулировать осталось только административные детали.
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что Дания не сможет отменить строительство «Северного потока-2». Он пояснил, что если страна не выдаст разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах, то газопровод пустят по другому маршруту.
На данный момент строительство «Северного потока-2» завершено на 83 процента. Трубоукладочное судно Solitaire почти подошло к территориальным водам Дании.
«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Эксперты не исключают, что позиция Дании может затянуть проект на восемь месяцев и сделать его дороже на 660 миллионов евро. Против строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Вашингтон, в свою очередь, рассчитывает нарастить поставки своего сжиженного природного газа европейским потребителям.
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Комментарии33
В мире , Видео , Политика , Виктор Зубков , Газпром , Дания
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