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Италия пообещала ответить на американские пошлины 

Российская Газета 1 час назад
Италия пообещала ответить на американские пошлины
Фото: iStock
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что после установления США пошлин на товары из ЕС страна ответит зеркально. Между тем он выразил надежду на то, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты Америки не начнут торговую войну, которая может "ослабить обе стороны".
"Мы убеждены, что лучшим решением всегда является диалог", — цитирует РИА Новости главу итальянского МИД.
Напомним, пошлины возросли на ключевые продукты итальянкой эногастрономии. Местные политики отреагировали на эту новость крайне эмоционально. Так, лидер входящей в действующий итальянский Кабмин "Демпартии" Никола Дзингаретти открыто назвал поступок Трампа проявлением "эгоизма и национализма".
Ранее сообщалось, что журналист итальянской сатирической телепрограммы Le Iene Аличе Мартинелли вручила госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в среду на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок пармезана.
Формальной причиной для введения пошлин стало решение Всемирной торговой организации. Она после многолетней тяжбы разрешила Вашингтону поднять тарифы на европейский экспорт на 7,5 миллиарда долларов в год. Этот вердикт стал ответом на незаконное субсидирование единой Европой авиастроительного концерна "Эрбас". Администрация Трампа в итоге установила 25-процентные тарифы на французское вино, итальянский сыр, односолодовый шотландский виски и другие товары.
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Комментарии
В мире , ВТО , МИД , ЕС , РИА Новости , Италия , США
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