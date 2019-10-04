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Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Глава минэнерго США покинет свой пост в ноябре
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Министр энергетики США Рик Перри, как ожидается, объявит о своей отставке в ноябре, сообщает издание Politico со ссылкой на "трех человек, знакомых с его планами".
"Бывший губернатор Техаса во многом избежал сложностей, которые вытеснили из администрации других членов кабинета, но из-за своих контактов с Украиной он оказался втянут в расследование в рамках импичмента… Тем не менее, три собеседника заявили, что "украинское дело" не связано с уходом Перри", — пишет издание.
По его данным, место министра, по крайней мере на время, займет его заместитель Дэн Броллетт.
О причинах предполагаемой отставки источники Politico не сообщают.
Перри занимает должность министра с января 2017 года, когда приступила к работе администрация президента Дональда Трампа. За это время сменились уже несколько министров, в том числе министр обороны и госсекретарь, и целый ряд руководителей различного ранга в Белом доме, включая трех советников национальной безопасности.
Сообщения о возможном уходе Перри уже появлялись в апреле. Тогда агентство Блумберг сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Перри собирается уйти из администрации США и решает, когда именно и на каких условиях. Минэнерго США тогда опровергло сообщения, что "Перри покинет администрацию в ближайшем будущем".
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В мире , Рик Перри , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Минэнерго , Администрация США , Bloomberg , США
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