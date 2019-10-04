В США выступили против шифрования в Facebook

Генпрокурор США обратится с письмом к Facebook против планов шифрования

Ожидается, что письмо, подписанное Барром, главой британского МВД Прити Пател и австралийским министром внутренних дел Питером Даттоном, будет опубликовано одновременно с подписанием соглашения между США и Британией об обмене информацией, включая зашифрованные сообщения в социальных сетях.

В письме говорится, что планы Facebook создать сквозное шифрование в приложениях-мессенджерах помешают правоохранительным организациям бороться с незаконными действиями в социальной сети, в том числе с сексуальной эксплуатацией детей, терроризмом и вмешательством в выборы.

Хотя авторы послания признают, что Facebook, владеющий мессенджерами WhatsApp и Instagram, перехватывает 99% противозаконного контента с помощью собственных систем, они указывают, что "простые цифры не могут зафиксировать значение вреда для наших детей".

Ранее глава МВД Великобритании заявляла, что преступникам выгодно намерение Facebook разрешить пользователям отправлять сообщения, зашифрованные таким образом, чтобы к ним имели доступ только отправитель и получатель. Она призвала соцсети предоставить разведслужбам "черный ход" для получения доступа к их мессенджерам.