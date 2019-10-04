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Волкер утверждает, что советовал Украине не вмешиваться в политику США 

Аргументы Недели + ещё 3 35 минут назад
Украину просили не вмешиваться в политику США
Фото: Reuters
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказывать влияния на политику в Вашингтоне.
Он также утверждает, что ни господин Трамп, ни кто-либо еще из администрации США не оказывали на него давление, чтобы начать на Украине расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Также, как отмечает агентство Associated Press, Волкер сообщил, что украинская сторона уже неоднократно обращалась к нему за разъяснениями после заморозки военной помощи Украине американским лидером Дональдом Трампом.
Напомним, накануне, 3 октября, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе. В рамках данных слушаний была раскрыта его переписка с американскими и украинскими чиновниками.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Курт Волкер , Дональд Трамп , Администрация США , Associated Press
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