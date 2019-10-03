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Украина анонсировала новый обмен пленными с Россией 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Новый обмен пленными между Россией и Украиной может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», фрагмент которой был опубликован в Facebook.
«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — сказал он.
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
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В мире , Видео , Политика , Вадим Пристайко , МИД
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