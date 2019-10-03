Украина анонсировала новый обмен пленными с Россией

Новый обмен пленными между Россией Украиной может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», фрагмент которой был опубликован в Facebook.

«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — сказал он.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».