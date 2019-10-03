Киев объявил о новом обмене пленными

В Киеве заявили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе

Украины Глава МИД Вадим Пристайко анонсировал "масштабный обмен" удерживаемыми лицами с РФ уже на следующей неделе. "Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", — заявил он в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале ТСН. Пристайко отметил, что необходимо выполнить целый ряд шагов для решения конфликта в Донбассе. "А вы помните, что план [президента Украины Владимира] Зеленского — это в общих чертах попробовать дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных которые сидят за решеткой", — пояснил министр.

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