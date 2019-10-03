Украинские силовики обстреляли школу в ЛНР

Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР

Здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получило повреждение из-за обстрела с территории подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 (Вольный), сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, «только окончание учебных занятий и возвращение детей по домам позволили избежать жертв», передает РИА «Новости».

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь велся из стрелкового оружия, в общеобразовательной школе № 4 зафиксировано повреждение остекления.

Материалы об обстреле школы переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады украинских силовиков, сообщил Осадчий.