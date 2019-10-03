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Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские силовики обстреляли школу в ЛНР
Фото: Министерство обороны Украины
Здание школы в поселке Золотое-5 (Михайловка) провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) получило повреждение из-за обстрела с территории подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Золотое-4 (Вольный), сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.
По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, «только окончание учебных занятий и возвращение детей по домам позволили избежать жертв», передает РИА «Новости».
В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили, что огонь велся из стрелкового оружия, в общеобразовательной школе № 4 зафиксировано повреждение остекления.
Материалы об обстреле школы переданы в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады украинских силовиков, сообщил Осадчий.
Во вторник полпред России Борис Грызлов сообщил о согласовании всеми сторонами переговоров «формулы Штайнмайера» и графика разведения сил в Петровском и Золотом. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера».
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
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