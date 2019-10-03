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СМИ: глава правительства Ирака проводит консультации с представителями протестующих 

ТАСС 1 час назад
В Ираке заговорили с протестующими
Фото: Reuters
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди проводит консультации с представителями протестного движения. Об этом сообщила в четверг канцелярия главы правительства, передает иракское информационное агентство NINA.
"Премьер-министр поддерживает постоянные контакты с представителями мирных демонстрантов для рассмотрения их законных требований, — говорится в обнародованном коммюнике. — Деятельность Аделя Абдель Махди направлена на удовлетворение чаяний нашего народа и молодежи, особенно на то, чтобы успокоить ситуацию и вернуться к нормальной жизни".
Тем временем, несмотря на действие комендантского часа в Багдаде и южных провинциях страны, там не прекращаются волнения. По поступающим из иракской столицы сообщениям, сотни людей собрались в районе площади Ат-Тайран, пытаясь прорваться к Тахриру. Полиция открывает предупредительный огонь в воздух.
По данным NINA, в четверг комендантский час "до последующего уведомления" был введен в провинции Эн-Наджаф, в Бабиле он действует с 16:00 (совпадает с московским), в Майсане — с 15 часов. Накануне полный запрет на передвижение людей и транспорта был введен также в провинции Ди-Кар, в административном центре которого — городе Эн-Насирия — в беспорядках погибли девять человек. Всего за три дня волнений по всему Ираку погибли 19 человек. В четверг в Эн-Насирии возобновились столкновения протестующих с полицией.
В субботу для обсуждения ситуации в стране на экстренное заседание соберется иракский парламент.
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В мире , Ирак
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