Зеленский призвал не поддаваться на провокации в связи с одобрением «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников не поддаваться на провокации в связи с одобрением Киевом "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил в четверг в телеобращении.

"Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц", — сказал Зеленский в связи с проводимыми в стране акциями протеста против подписанной "формулы Штайнмайера".

В этом документе, особо отметил президент, "нет никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов". "Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины", — заверил он.

Среди первоочередных задач, по его словам, "возвращение людей и территорий, возвращение пленных и установление мира". "Впереди у наc долгий и длинный путь к решению этой проблемы", — сказал Зеленский, добавив, что для этого стране "необходимо единство".

Зеленский обратил внимание на то, что выборы в Донбассе должны пройти "не под дулами автоматов, а по украинскому законодательству" и с контролируемой украинскими пограничниками границей. В связи с этим он возлагает надежду на встречу в нормандском формате, которая состоится в ближайшее время.