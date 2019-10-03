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«Никогда не сдам Украину»: Зеленский записал видеообращение 

Рамблер 12 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении к украинскому народу призвал не поддаваться на провокации в связи с подписанием «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС.
«Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц», — сказал Зеленский.
По его словам, эти лица хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности».
Зеленский отметил, что в документе «нет никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов», «никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины».
Украинский лидер призвал народ к единству ради «возвращения людей и территорий, возвращения пленных и установления мира».
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский
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