«Никогда не сдам Украину»: Зеленский записал видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении к украинскому народу призвал не поддаваться на провокации в связи с подписанием «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС.

«Я никогда не сдам Украину и прошу взвешенно подойти к ситуации и не поддаваться на провокации и манипуляции некоторых лиц», — сказал Зеленский.

По его словам, эти лица хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности».

Зеленский отметил, что в документе «нет никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов», «никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины».

Украинский лидер призвал народ к единству ради «возвращения людей и территорий, возвращения пленных и установления мира».