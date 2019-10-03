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Верховная рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Верховная рада отклонила закон о кастрации педофилов
Фото: depositphotos.com
Верховная рада Украины отклонила законопроект о принудительной химической кастрации виновных в педофилии, сообщает УНИАН. Ранее в украинский парламент на дополнительную проработку его вернул президент Владимир Зеленский.
За решение отклонить законопроект проголосовали 238 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.
4 сентября Зеленский вернул в Верховную раду закон, отправленный ему на подпись 22 июля, с предложениями. Законопроект предусматривает введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях в отношении детей до 14 лет, а также открытие реестра таких лиц.
Кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, направленных на снижение либидо и сексуальной активности. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.
Президент Украины отмечал, что в поправках не содержатся четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. По его словам, введение антиандрогенных препаратов всем совершившим подобные преступления, независимо от наличия противопоказаний, может привести к ухудшению здоровья осужденных или стать причиной преждевременной смерти. Он подчеркнул, что это является нарушением неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , УНИАН
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