Верховная рада отклонила закон о кастрации педофилов

Верховная рада отклонила законопроект о химической кастрации педофилов

За решение отклонить законопроект проголосовали 238 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

4 сентября Зеленский вернул в Верховную раду закон, отправленный ему на подпись 22 июля, с предложениями. Законопроект предусматривает введение обязательной химической кастрации для лиц, виновных в сексуальных преступлениях в отношении детей до 14 лет, а также открытие реестра таких лиц.

Кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, направленных на снижение либидо и сексуальной активности. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте старше 65 лет.

Президент Украины отмечал, что в поправках не содержатся четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. По его словам, введение антиандрогенных препаратов всем совершившим подобные преступления, независимо от наличия противопоказаний, может привести к ухудшению здоровья осужденных или стать причиной преждевременной смерти. Он подчеркнул, что это является нарушением неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины.