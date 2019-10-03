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В НАТО пообещали усилить сотрудничество с Грузией 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
В НАТО пообещали усилить сотрудничество с Грузией
Фото: Reuters
НАТО укрепит сотрудничество с Грузией из-за усиливающегося российского присутствия в черноморском регионе, заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.
«Интеграция Грузии в НАТО — это решение наших граждан, и всем хорошо известно, что согласно последним опросам, 71% грузинских граждан поддерживают полную интеграцию в НАТО», — сказал на встрече с представителем альянса грузинский премьер Георгий Гахария, передает «Интерфакс».
Гетемюллер отметила, что НАТО усилит сотрудничество с Грузией на море.
В сентябре в Тбилиси предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
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В мире , Армия , Политика , Георгий Гахария , Роуз Гетемюллер , НАТО , Интерфакс , Грузия
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