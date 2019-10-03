Трамп поставил себя на место Зеленского

Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына Байдена

"Я думаю, что если бы они были честны по этому поводу, то начали бы серьезное расследование в отношении обоих Байденов. Это очень простой ответ. Им следует провести расследование в отношении Байденов", — подчеркнул он. "Я бы сказал, что президент [Украины Владимир] Зеленский, если бы я был на его месте, то я бы рекомендовал ему, чтобы он начал расследование в отношении Байденов, потому что ни у кого нет никаких сомнений в том, что это была жульническая схема, на все 100%", — отметил президент США.

"Они избавились от прокурора, который был очень жестким, они избавились от него, а теперь пытаются сделать так, чтобы это выглядело иначе, но они от него избавились. Так что, если бы я был президентом Украины, я бы абсолютно точно рекомендовал поступить именно так", — добавил Трамп.

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.