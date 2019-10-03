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Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына Байдена 

ТАСС + ещё 7 33 минуты назад
Трамп поставил себя на место Зеленского
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп считает, что Украине следует провести расследование по делу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом американский лидер заявил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома.
"Я думаю, что если бы они были честны по этому поводу, то начали бы серьезное расследование в отношении обоих Байденов. Это очень простой ответ. Им следует провести расследование в отношении Байденов", — подчеркнул он. "Я бы сказал, что президент [Украины Владимир] Зеленский, если бы я был на его месте, то я бы рекомендовал ему, чтобы он начал расследование в отношении Байденов, потому что ни у кого нет никаких сомнений в том, что это была жульническая схема, на все 100%", — отметил президент США.
"Они избавились от прокурора, который был очень жестким, они избавились от него, а теперь пытаются сделать так, чтобы это выглядело иначе, но они от него избавились. Так что, если бы я был президентом Украины, я бы абсолютно точно рекомендовал поступить именно так", — добавил Трамп.
Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.
После возникновения скандала Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Министерство юстиции США
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