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NYT: дипломаты США готовили для Зеленского заявление о расследовании «дела Burisma» 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Трамп поставил себя на место Зеленского
Фото: AP Photo/Andrew Harnik
НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Два американских дипломата подготовили в августе проект заявления для президента Украины Владимира Зеленского о приверженности Киева проведению расследования в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.
По данным ее источников, речь идет о постоянном представителе США при ЕС Гордоне Сондлэнде и экс-спецпредставителе США по Украине Курте Волкере. Газета отмечает, что о проекте заявления знал один из ключевых помощников Зеленского, а также личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. При этом газета подчеркивает, что ее источникам точно не известно, ознакомился ли с проектом заявления сам украинский лидер.
The New York Times указывает, что в проекте заявления также «содержался призыв к украинскому правительству провести проверку относительно того, что Трамп и его союзники считают вмешательством украинцев в избирательный процесс 2016 года в Соединенных Штатах в пользу [экс-госсекретаря и соперника Трампа на выборах] Хиллари Клинтон».
В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.
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Комментарии2
В мире , США , Украина , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , New York Times , Киев , Нью-Йорк
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