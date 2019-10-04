Зеленский сравнил украинцев и россиян

Зеленский сравнил отношения белорусов с россиянами и украинцами

Президент Украины Владимирь Зеленский в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко намекнул, что украинцам Белоруссия ближе, чем россиянам, сообщает издание украинская газета «Сегодня».

«И я только что подумал, к кому Беларусь ближе — к россиянам или украинцам? Я вам отвечу. Идея пришла, и я только потом понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей», — сказал Зеленский, выступая в рамках II Форума регионов Украины и Белоруссии в Житомире, в котором принимает участие Лукашенко.

Зеленский добавил, что белорусы для украинцев «очень теплые люди, между странами очень теплые отношения».

Как отмечает издание, украинский лидер, вероятно, имел в виду, что фамилия президента Белоруссии Лукашенко заканчивается на «енко», что присуще украинским фамилиям.

Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках II форума регионов двух стран. Как отметил белорусский лидер, они встречаются с Зеленским чтобы «сверить часы» и обсудить повестку дня.

Позже состоятся переговоры делегаций Украины и Белоруссии под председательством президентов.