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В ПАСЕ неизвестный пытался сорвать выступление Толстого 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Неизвестный предпринял попытку сорвать выступление главы делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петра Толстого во время дебатов касательно протестов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, на балкон зала заседаний ПАСЕ проник «какой-то сумасшедший» и начал выкрикивать во время выступления главы российской делегации.
Слуцкий отметил, что силы безопасности Дворца Европы оперативно «нейтрализовали» нарушителя.
«Но это ещё одно свидетельство эрозии европейского общества на фоне общей антироссийской истерии», — заявил он.
Отмечается, что предложение о проведении дебатов относительно протестов во время предвыборной кампании в Мосгордуму было выдвинуто политгруппой «Альянс либералов и демократов за Европу».
Парламентская ассамблея поддержала это предложение.
Ранее в ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России.
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Комментарии8
В мире , Видео , Петр Толстой , Мосгордума , Совет Европы , Москва
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