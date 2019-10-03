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Палестина надеется на расширение присутствия России на Ближнем Востоке 

РИА Новости 2 часа назад
В Палестине возлагают надежды на РФ
Фото: РИА Новости
Палестина приветствует присутствие России в Ближневосточном регионе и надеется на его расширение, заявил чрезвычайный и полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль в ходе Всероссийской научной конференции "200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке".
"Мы приветствуем присутствие России в ближневосточном регионе и надеемся на расширение, учитывая высокий авторитет России, чёткое видение и внешнеполитический курс, основанный на урегулировании проблем на основе международного права и в рамках международного сотрудничества", — сказал посол.
По его словам, "российское присутствие является положительным и важным фактором в укреплении стабильности и безопасности".
"Безопасность и стабильность региона невозможны без справедливого урегулирования на основе соответствующей мировой законности", — подчеркнул посол.
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В мире , Абдельхафиз Нофаль , Палестина
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