В Лондоне забрызгали «кровью» здание казначейства

Протестующие забрызгали «кровью» здание казначейства в Лондоне

Extinction Rebellion's plan to spray 1,800 litres of fake blood on the treasury did not get off to the best start pic.twitter.com/c2WYHM2Tuc— Sam Francis (@DavidSamFrancis) October 3, 2019 Активисты окрасили воду в кроваво-красный цвет и распылили её возле министерства финансов с помощью пожарной машины. Часть жидкости попала на фасад здания. Четыре активиста были арестованы после акции.

Активисты движения Extinction Rebelion («Восстание против вымирания») подъехали к казначейству на пожарной машине и разбрызгали красную краску через шланг. Через некоторое время они потеряли контроль над шлангом. Территория перед зданием и его ступени оказались забрызганы красной краской.

Rebels have just sprayed the treasury with fake blood outside the #Treasury in London.



With them is 83 Phil Kingston of @CClimateAction #stopfundingclimatedeath#ExtinctionRebelion pic.twitter.com/g6KZdxOjbW— Extinction Rebellion UK 🕊️ (@XRebellionUK) October 3, 2019 ЧЕтверо протестующих остались стоять на пожарной машине с транспарантом, на котором было написано: «Прекратите финансировать смерть». Протестующие напомнили, что британские компании служат источником больших выбросов ископаемого топлива.

Один из активистов сказал, что казначейство сводит на нет усилия других правительственных ведомств, принимающих меры против изменения климата. по его словам, ведомство заботится только об экономическом росте.

Extinction Rebellion have sprayed 1,800 litres of fake blood on the Treasury using an old fire engine pic.twitter.com/COVQX6oHfS— Sam Francis (@DavidSamFrancis) October 3, 2019 В Extinction Rebelion рассказали, что всего они распылили около 1800 литров поддельной крови. Красный цвет символизирует кровь людей, которые могут погибнуть от изменения климата, если ничего не будет предпринято.

В апреле в Лондоне активисты Extinction Rebelion устроили неделю протеста — они блокировали движение на основных магистралях в центре города, мешали работе бизнеса, требуя от властей немедленных действий из-за обострения экологического кризиса.

Extinction Rebellion появилось в прошлом году, его публично поддержали около ста учёных. С осени 2018 года активисты стали проводить акции протеста. Летом к нему присоединились экоактивисты из России.