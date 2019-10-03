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Протестующие забрызгали «кровью» здание казначейства в Лондоне 

Strelka Magazine + ещё 2 7 часов назад
В Лондоне забрызгали «кровью» здание казначейства
Фото: РИА Новости
Активисты окрасили воду в кроваво-красный цвет и распылили её возле министерства финансов с помощью пожарной машины. Часть жидкости попала на фасад здания. Четыре активиста были арестованы после акции.
Активисты движения Extinction Rebelion («Восстание против вымирания») подъехали к казначейству на пожарной машине и разбрызгали красную краску через шланг. Через некоторое время они потеряли контроль над шлангом. Территория перед зданием и его ступени оказались забрызганы красной краской.
ЧЕтверо протестующих остались стоять на пожарной машине с транспарантом, на котором было написано: «Прекратите финансировать смерть». Протестующие напомнили, что британские компании служат источником больших выбросов ископаемого топлива.
Один из активистов сказал, что казначейство сводит на нет усилия других правительственных ведомств, принимающих меры против изменения климата. по его словам, ведомство заботится только об экономическом росте.
В Extinction Rebelion рассказали, что всего они распылили около 1800 литров поддельной крови. Красный цвет символизирует кровь людей, которые могут погибнуть от изменения климата, если ничего не будет предпринято.
В апреле в Лондоне активисты Extinction Rebelion устроили неделю протеста — они блокировали движение на основных магистралях в центре города, мешали работе бизнеса, требуя от властей немедленных действий из-за обострения экологического кризиса.
Extinction Rebellion появилось в прошлом году, его публично поддержали около ста учёных. С осени 2018 года активисты стали проводить акции протеста. Летом к нему присоединились экоактивисты из России.
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