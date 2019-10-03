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Иордания поддерживает присутствие России на Ближнем Востоке 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Иордания поддерживает присутствие РФ на Ближнем Востоке
Фото: РИА Новости
Иордания поддерживает сильное присутствие России на Ближнем Востоке, готова прислушиваться к рекомендациям Москвы в ряде вопросов, заявил король Абдалла II на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я бы хотел подчеркнуть роль России в нашем регионе. Без России многие вопросы, например, мирный процесс в Сирии и другие вопросы не смогли бы развиваться. Поэтому я хочу подчеркнуть важную роль России", — сказал Абдалла II.
Встреча лидеров двух стран проходит на полях Валдайского форума в Сочи.
"Мы рады видеть такое сильное присутствие России и рады следовать вашим рекомендациям по многим вопросам, которые мы будем обсуждать сегодня", — сказал король Иордании. Он поблагодарил президента РФ за поддержку Иордании и региона в целом.
Абдалла II подчеркнул, что рад возможности обменяться мнениями по проблемам в регионе Ближнего Востока.
"Отношения между двумя нашими странами насчитывают уже более 50 лет, но мы уже лично общаемся на протяжении 20 лет. Я думаю, что наши отношения основываются на честности и братских отношениях между нашими двумя странами", — сказал король Иордании.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , АБДАЛЛА II , Владимир Путин , Валдайский клуб , Иордания
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