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Зеленский встретился с Лукашенко 

Газета.Ru + ещё 3 55 минут назад
Зеленский встретился с Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Это первая встреча Зеленского с белорусским лидером.
Они принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко
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