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Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru
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ещё 3
55 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Президент
Украины
Владимир Зеленский
встретился с президентом
Белоруссии
Александром Лукашенко
, передает "112 Украина".
Это первая встреча Зеленского с белорусским лидером.
Они принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
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