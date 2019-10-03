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Президента Финляндии возмутило поведение Трампа 

Рамблер + ещё 15 24 минуты назад
Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Финляндии Саули Ниинисте похлопал его по колену, чем вызвал негативную реакцию у финского лидера. Видеозапись инцидента была размещена в аккаунте «RT на русском» в Twitter.
На записи видно, что после слов журналиста «Финляндия — самая счастливая страна в мире», Трамп потянулся к Ниинисте и хлопнул его ладонью по колену. Финский лидер остановил американского коллегу, сделав протестующий жест рукой.
По данным ТАСС, встреча Дональда Трампа и Саули Ниинисте прошла 2 октября. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров президент Финляндии заявил, что мировое сообщество не может допустить отсутствия контроля над вооружениями, и заинтересовано в новых соглашениях, а также в сохранении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией.
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , RT на русском , Финляндия
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