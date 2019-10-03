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На Украине анонсировали частичную приватизацию железных дорог и почты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Киев анонсировал частичную приватизацию железных дорог
Фото: РИА Новости
Украинское правительство попытается привлечь инвестиции на развитие «Укрзализныци» и «Укрпочты» посредством продажи части акций компаний, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Сегодня Верховная рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов», — напомнил Криклий на своей странице в Facebook.
По его словам, из перечня объектов исключили «Укрпочту» и «Укрзализныцю». Министр предположил, что после приватизации почта сможет успешно развивать бизнес в сфере электронной торговли и финансовых услуг.
«Это не значит, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия», — отметил он.
При этом министр заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.
«Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций», — считает он.
Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализныци» практически уничтожит систему железнодорожного транспорта на Украине.
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Комментарии1
В мире , Украина , Правительство Украины , Укрзализныця , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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