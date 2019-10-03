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Верховной Раде предрекли роспуск 

Lenta.ru 1 час назад
Верховной Раде предрекли роспуск
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную Раду даже несмотря на то, что его партия «Слуга народа» имеет однопартийное большинство. Об этом со ссылкой на главу Львовской областной организации партии «Батькивщина» и действующего нардепа одноименной фракции Михаила Цимбалюка сообщает издание «Гордон».
«Не думаю, что эти слухи беспочвенны. Скажу, почему. Уже принят новый закон, согласно которому планируется уменьшение депутатов до 300 человек», — сказал он. По словам Цимбалюка, Зеленский хочет иметь стабильное конституционное большинство. Кроме того, как отметил нардеп, у главы государства могут появиться обстоятельства, которые дадут ему право распустить парламент.
«Задача парламента — работать так, чтобы у президента этого желания не возникло», — добавил он. Цимбалюк также не исключил, что слухи о роспуске Рады появились для того, чтобы заставить депутатов добросовестно выполнять свою работу.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сформировала однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов.
29 августа в Киеве состоялось первое заседание избранной на внеочередных парламентских выборах Верховной Рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком.
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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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