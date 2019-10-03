Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине владельца оппозиционных каналов обвинили в терроризме 

Lenta.ru + ещё 5 38 минут назад
На Украине владельца телеканалов обвинили в терроризме
Фото: 112 Украина / YouTube
Владельцу оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, депутату Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», передает ТАСС.
В комментарии телеканалу Козак заявил, что ему предъявили обвинение «относительно терроризма и легализации средств».
«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — это "терроризм", вторая — это "финансирование терроризма", а третья — "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью», — заявил он.
26 сентября сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. По мнению представителей органа, телеканал неоднократно нарушал условия лицензии и получал соответствующие предупреждения, которые не были устранены в течение шести лет. Руководство телеканала заявило о незаконности принятого решения, расценив его как политически мотивированное.
Козак в конце 2018 года приобрел телеканал NewsOne и «112 Украина». Кроме того, он является собственников канала ZIK. С 2014 года он заседает в Верховной Раде от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине критикуют за тесные связи с российским президентом.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Последние новости
Российский «самолет XXI века» сломался в полете Российский «самолет XXI века» сломался в полете Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию гибели пассажиров Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию гибели пассажиров Россия рекордно даст в долг Россия рекордно даст в долг
Комментарии
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил пять генералов
Путин уволил пять генералов85
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей20
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину332
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах1
ЧП в Подмосковье: почему школьник убил подругу
ЧП в Подмосковье: почему школьник убил подругу5
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Другое
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение