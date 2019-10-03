В ДНР украинского силовика приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюремного заключения за диверсионную деятельность в республике. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

"По направленному в суд Генеральной прокуратурой ДНР уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ (Вооруженные силы Украины) Воскобойника В. В. вынесен обвинительный приговор. Преступник лишен свободы на 30 лет", — сообщили в пресс-службе.

Суд признал украинского силовика виновным в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, насильственного захвата власти, диверсий. Обвиняемый также признан виновным в незаконном пересечении границы ДНР и незаконном приобретении и хранении оружия.

По данным Генпрокуратуры республики, Воскобойников прошел обучение в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, а затем подписал контракт на прохождение службы в зоне боевых действий. Солдат участвовал в обстреле Докучаевска на юге ДНР, из-за чего несколько жителей города погибли и получили ранения, жилые дома были разрушены и повреждены. Также он собирал данные о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения. Приговор суда уже вступил в силу.