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В ДНР украинского силовика приговорили к 30 годам тюрьмы 

ТАСС 28 минут назад
В ДНР украинского силовика приговорили к 30 годам тюрьмы
Фото: РИА Новости
Суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюремного заключения за диверсионную деятельность в республике. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.
"По направленному в суд Генеральной прокуратурой ДНР уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ (Вооруженные силы Украины) Воскобойника В. В. вынесен обвинительный приговор. Преступник лишен свободы на 30 лет", — сообщили в пресс-службе.
Суд признал украинского силовика виновным в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, насильственного захвата власти, диверсий. Обвиняемый также признан виновным в незаконном пересечении границы ДНР и незаконном приобретении и хранении оружия.
По данным Генпрокуратуры республики, Воскобойников прошел обучение в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, а затем подписал контракт на прохождение службы в зоне боевых действий. Солдат участвовал в обстреле Докучаевска на юге ДНР, из-за чего несколько жителей города погибли и получили ранения, жилые дома были разрушены и повреждены. Также он собирал данные о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения. Приговор суда уже вступил в силу.
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В мире , Украина
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