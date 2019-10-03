В ЕС объяснили отмену визита Могерини в Белоруссию 

Представитель внешнеполитической службы ЕС объяснил отмену визита в Белоруссию главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
«Визит верховного представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие «Восточного партнёрства» откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами», — приводит ТАСС его слова.
Ранее СМИ сообщили, что Могерини отменила свой визит в Белоруссию, который должен был состояться на этой неделе.
Также визит отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.