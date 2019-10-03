В ЕС объяснили отмену визита Могерини в Белоруссию

«Визит верховного представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие «Восточного партнёрства» откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами», — приводит ТАСС его слова.

Ранее СМИ сообщили, что Могерини отменила свой визит в Белоруссию, который должен был состояться на этой неделе.

Также визит отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.