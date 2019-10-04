В Гонконге эвакуируют Законодательное собрание из-за протестов

Секретариат Законодательного собрания Гонконга опубликовал предупреждение с требованием всем сотрудникам немедленно эвакуироваться на фоне проходящих протестов.

Предупреждение было опубликовано в 19.26 (14.26 мск).

"Все лица должны немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания", — говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Гонконга.

В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.