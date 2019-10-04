Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гонконге эвакуируют Законодательное собрание из-за протестов 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
В Гонконге эвакуируют Законодательное собрание
Фото: Reuters
Секретариат Законодательного собрания Гонконга опубликовал предупреждение с требованием всем сотрудникам немедленно эвакуироваться на фоне проходящих протестов.
Предупреждение было опубликовано в 19.26 (14.26 мск).
"Все лица должны немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания", — говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства Гонконга.
В Гонконге в пятницу начались многотысячные акции протеста после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа В Польше назвали способ перестать зависеть от российского газа Названо самое вредное мясо Названо самое вредное мясо Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
В мире , Массовые беспорядки , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко попросил Зеленского о помощи
Лукашенко попросил Зеленского о помощи63
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России
Лукашенко насмешил зал оговоркой о России3
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского49
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг8
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст
Россияне ответили Малышевой про пенсионный возраст374
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
04:37
Не верьте украинцам: о чем предупредили Трампа
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение