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СК и RT создадут проект о преступлениях против мирного населения в Донбассе 

РИА Новости + ещё 7 8 часов назад
СК и RT расскажут о преступлениях против жителей Донбасса
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России и телеканал RT запускают совместный проект о преступлениях украинских военных против мирного населения на юго-востоке Украины, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственный комитет РФ и RT запускают совместный мультимедийный проект, цель которого — рассказать о преступлениях против мирного населения, совершаемых украинскими военными в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.
Сообщается, что за пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования было допрошено более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них более 2 тысяч — дети.
Кроме того, более 280 уголовных дел возбуждено в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, в том числе 20 должностных лиц из высшего командования ВС Украины.
"На сайте проекта RT также будет публиковать авторские расследования о преступлениях против мирных граждан — истории непосредственных очевидцев этих жестоких преступлений", — добавляется в сообщении.
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В мире , Криминал , Украина , СКР , Russia Today
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