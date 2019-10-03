СК и RT расскажут о преступлениях против жителей Донбасса

СК и RT создадут проект о преступлениях против мирного населения в Донбассе

Следственный комитет России и телеканал RT запускают совместный проект о преступлениях украинских военных против мирного населения на юго-востоке Украины , сообщается на сайте СК РФ.

"Следственный комитет РФ и RT запускают совместный мультимедийный проект, цель которого — рассказать о преступлениях против мирного населения, совершаемых украинскими военными в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны выросло до 300. В рамках расследования было допрошено более 143 тысяч свидетелей, более 20 тысяч признано потерпевшими, из них более 2 тысяч — дети.

Кроме того, более 280 уголовных дел возбуждено в отношении представителей украинских силовых структур. К ответственности привлекается 76 человек, в том числе 20 должностных лиц из высшего командования ВС Украины.