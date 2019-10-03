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Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа
Фото: Matt Rourke/AP
Минюст США распорядился, чтобы Белый дом хранил все записи телефонных разговоров президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.
Также должны храниться все записи, касающиеся встреч президента и разговоров с иностранными лидерами.
Вопрос о том, хранит ли Белый дом информацию, возник на фоне публикации записи звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Группа историков подала в суд на администрацию Трампа за то, что, как утверждается, не были зарегистрировали как минимум пять встреч, в том числе в президентом России Владимиром Путиным и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Министерство юстиции отметило, что соответствующие документы будут защищены, в то время как судебный процесс продолжается, а Белый дом уже подвергается критике за практику ведения учета.
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В мире , Чен Ким , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Минюст РФ , Министерство юстиции США , CNN , США
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