Белый дом обязали хранить все разговоры Трампа

Также должны храниться все записи, касающиеся встреч президента и разговоров с иностранными лидерами.

Вопрос о том, хранит ли Белый дом информацию, возник на фоне публикации записи звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому . Группа историков подала в суд на администрацию Трампа за то, что, как утверждается, не были зарегистрировали как минимум пять встреч, в том числе в президентом России Владимиром Путиным и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном