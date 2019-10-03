Трамп назвал Украину «поразительно коррумпированной»

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что коррупция на Украине выше, чем в любой другой стране. Релиз брифинга опубликован на сайте Белого Дома.

«До него (президента Украина Владимира Зеленского) Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — сказал Трамп.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на три источника в администрации президента США сообщила, что Трамп распорядился заморозить предоставление Киеву военной помощи в размере $400 млн за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп якобы оказал давление на украинского лидера.

Один высокопоставленный источник сообщил газете, что решение Трампа заморозить предоставление средств было основано на его опасениях, что «на Украине много коррупции», а разморожены средства были в связи с завершением финансового года 30 сентября. В администрации президента также опасались, что в случае, если средства не будут выделены, это станет нарушением закона.

Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе беседы оба лидера пожаловались друг другу на недостаточную помощь Украине со стороны ЕС . В частности, речь шла о президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере Германии Ангеле Меркель.

Сам Владимир Зеленский объяснил свою критику в адрес европейских лидеров тем, что телефонный разговор с Трампом состоялся в период, когда Европа ослабила давление на ситуацию вокруг «Северного потока —2» и восстановила членство России в ПАСЕ. По его мнению, это означает постепенное снятие санкций.