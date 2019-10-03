Лукашенко отправляется на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину, он посетит второй регионов двух стран.
«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», — приводит Белта сообщение пресс-службы белорусского президента.
Также Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня», — отметили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко заявил, что не видит необходимости в записи своих телефонных разговоров с лидерами других стран. Об этом он сообщил, комментируя публикацию стенограммы телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.