Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что США и КНДР сохраняют настрой на продолжение переговоров 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Стало известно о планах переговоров США и КНДР
Фото: Reuters
И Соединенные Штаты, и КНДР сохраняют настрой на продолжение переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп.
"Мы взаимодействуем с Северной Кореей. Они хотят встретиться. И мы будем с ними встречаться. Вероятно, этим занимаются прямо сейчас. Мы дадим вам знать", — отметил американский лидер.
При этом он выразил уверенность, что Пхеньян хотел бы выйти на конкретные договоренности с Вашингтоном. "Северная Корея хотела бы добиться чего-то. Иран хотел бы добиться чего-то", — сказал, комментируя эту тему, руководитель администрации США.
Как ожидается, КНДР и США возобновят переговоры рабочего уровня. Предполагается, что эти консультации состоятся 5 октября в Стокгольме. Официальную информацию о времени и месте этих контактов ни США, ни КНДР не распространяли.
Между тем, как сообщил в пятницу шведский телеканал SVT, на стокгольмском острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand началась предварительная встреча представителей США и КНДР. Ни шведский МИД, ни посольство США в королевстве не предоставили официального комментария по поводу встречи. По некоторым данным, в ней ожидается участие специального посланника США по КНДР Стивена Бигэна.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
ТАСС: последние новости
Суд в Италии отказал в освобождении из-под стражи менеджера ОДК Александра Коршунова Суд в Италии отказал в освобождении из-под стражи менеджера ОДК Александра Коршунова Грузинского телеведущего Габунию вызвали в прокуратуру Грузинского телеведущего Габунию вызвали в прокуратуру Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции
Комментарии
В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США и КНДР , Стивен Бигэн , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , КНДР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог59
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды669
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе
МИД назвал условие развертывания ракет на Кубе89
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса528
Слова Доренко о Запашном обязали опровергнуть
Слова Доренко о Запашном обязали опровергнуть5
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение