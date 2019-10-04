Стало известно о планах переговоров США и КНДР

Трамп заявил, что США и КНДР сохраняют настрой на продолжение переговоров

"Мы взаимодействуем с Северной Кореей. Они хотят встретиться. И мы будем с ними встречаться. Вероятно, этим занимаются прямо сейчас. Мы дадим вам знать", — отметил американский лидер.

При этом он выразил уверенность, что Пхеньян хотел бы выйти на конкретные договоренности с Вашингтоном. "Северная Корея хотела бы добиться чего-то. Иран хотел бы добиться чего-то", — сказал, комментируя эту тему, руководитель администрации США

Как ожидается, КНДР и США возобновят переговоры рабочего уровня. Предполагается, что эти консультации состоятся 5 октября в Стокгольме. Официальную информацию о времени и месте этих контактов ни США, ни КНДР не распространяли.