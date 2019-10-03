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Трамп отказался «быть лохом» в отношениях с Украиной 

Lenta.ru 37 минут назад
Трамп отказался «быть лохом» в отношениях с Украиной
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что разморозил военную помощь Украине после звонка с такой просьбой от сенатора Роба Портмана. Соответствующее видео доступно на YouTube CBS News.
По словам американского лидера, это стало единственной причиной такого решения. Решающим аргументом со стороны сенатора стало то, что оказание помощи Украине является важной вещью.
«Я дал деньги, потому что Роб Портман и другие позвонили мне и попросили. Но я не люблю быть лохом (I don’t like to be the sucker). Европейские страны (…) должны платить больше, чтобы помочь Украине», — подчеркнул Трамп.
В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. В Конгрессе заявили, что будут добиваться предоставления Киеву военной помощь вопреки воле главы государства. 12 сентября стало известно о решении администрация разморозить средства.
Помимо средств от американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.
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Комментарии
В мире , Роб Портман , Дональд Трамп , Министерство обороны , Госдеп США , CBS , США
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