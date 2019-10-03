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Белоруссия хочет разрешить охоту на лосей и оленей в зоне отчуждения ЧАЭС 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Белоруссия хочет разрешить охоту в зоне отчуждения ЧАЭС
Фото: РИА Новости
Руководство Полесского радиационно-экологического заповедника, организованного на белорусской части земель, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС, рассматривает возможность организации на своей территории охоты на лосей и оленей, сообщил журналистам директор заповедника Михаил Рубащенко.
"Мы занимаемся подготовительной работой, оформлением документов, подготовкой биоэкономического обоснования", — заявил Рубащенко.
По его словам, заповедник хочет организовать на своей территории трофейную охоту, когда охотники платят большие деньги за возможность уничтожить определенный вид животного, например крупного и взрослого самца. Доходы от лицензий на такую охоту обычно тратятся на воспроизводство популяций животных.
"Есть вид деятельности как трофейная охота. Не все виды охоты, а трофейная. Это охота, при которой изымаются наиболее взрослые, наиболее высокие по своим качествам самцы. Трофейная охота оленя и лося ценится по количеству отростков на рогах и весу рогов", — объяснил Рубащенко журналистам.
По его словам, сейчас на территории заповедника живут около 2 тысяч лосей, чуть больше 2 тысяч благородных оленей, а также косули. Сейчас заповедник готовит документацию на разрешение такой охоты, по мнению директора, документация может быть готова уже в конце этого года.
По словам директора, предполагается, что после завершения охоты туши животных будут проходить дозиметрический контроль, после которого будет ясно, можно ли употреблять их в пищу.
"В принципе они должны забирать и тушу, и рога, но никто им не отдаст, если зверь будет превышать допустимые нормы", — пояснил Рубащенко.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник был организован в 1988 году в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области. Площадь заповедника — 216 тысяч гектаров, на его территории находится около 100 эвакуированных деревень, где до аварии жило свыше 20 тысяч человек.
Сейчас в заповеднике разрешен организованный туризм — гости могут не только познакомиться с работой ученых, но и понаблюдать за дикой природой, в том числе за многими видами птиц. Зимой туристы могут увидеть зубров, выходящих к кормушкам.
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