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На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Фото: facebook.com/Илья Кива
Девушка, из-за которой депутат Верховной рады Украины Илья Кива попал в интимный скандал, оказалась моделью из Одессы, сообщили СМИ.
Как пишет издание «Обозреватель», Кива «засветил» номер собеседницы, уточнив, что она имеет отношение к конкурсам красоты. Оказалось, что девушку зовут Юлия Панкратова.
В профиле девушки на Facebook указано, что она занимается организацией конкурсов, а также связана с модельным бизнесом. Одесситка указала и тот факт, что сейчас «без пары».
2 октября Кива близ трибуны парламента пытался скрыть от журналистов свою переписку. Но журналист Всеволод Филимоненко снял на видео, что он моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как «Юля конкурс красоты Одесса». После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки, пишет «УНИАН».
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В мире , Украина , Илья Кива , Верховная Рада , УНИАН
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