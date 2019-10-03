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Работодатель показал полуобнаженное фото соискательницы и нарвался на критику 

Lenta.ru 35 минут назад
Работодатель показал полуобнаженное фото соискательницы
Фото: РИА Новости
Маркетинговая компания Kickass Masterminds наткнулась на шквал критики после публикации в своем Instagram-аккаунте фото в бикини одной из соискательниц по имени Эмили Клоу (Emily Clow). Об этом сообщает Daily Dot.
В посте представители компании осуждали девушку за то, что она отправила резюме, при этом разместив в соцсетях такой откровенный снимок.
Соцсеть
«Я ищу маркетолога, а не модель в бикини. Делай, что хочешь, в своей частной жизни. Но это не скажется хорошо на твоей карьере», — заявили в Kickass Masterminds.
После того, как об этом посте компании рассказал Twitter-аккаунт SheRatesDogs, история стала вирусной. Многие осудили поведение работодателя.
«Надеюсь, они уже увольняют человека, который спровоцировал харассмент и травлю в отношении соискательницы», — написал один из юзеров. «Она же в бикини, а не голая, и даже если бы она была голая, это ее профиль. Она может публиковать там все, что хочет», — согласился с ним другой.
Некоторые также обратили внимание на то, что все сотрудники в Kickass Masterminds — женщины, и предположили, что они не хотели видеть в своих рядах девушку, которая была бы красивее их. Пользовательница Kanstelar назвала такое поведение лицемерным.
Клоу рассказала интернет-изданию, что изначально посчитала Kickass Masterminds компанией, поддерживающей женщин. Она была удивлена, увидев фото у них в соцсети.
«Вряд ли бы кто-то ожидал, что работодатель может без разрешения использовать их резюме как пример, тем более фото в бикини из соцсетей», — сказала девушка.
В настоящий момент сайт Kickass Masterminds, аккаунты в Twitter и Facebook недоступны. Кроме того, компания ограничила доступ к своему Instagram.
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