Мадуро собрался в гости к Ким Чен Ыну

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время посетит Северную Корею.
"Очень скоро я поеду туда. Будьте в этом уверены", — заявил политик в эфире государственного телевидения.
Он также напомнил о недавнем визите в КНДР председателя Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо. В Пхеньяне состоялись продуктивные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество во всех сферах и заключили ряд соглашений.
Добавим, что сам Мадуро на прошлой неделе побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российскому коллеге лидер южноамериканской страны подарил копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара.