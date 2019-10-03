Мадуро собрался в гости к Ким Чен Ыну

Президент Венесуэлы собрался в гости к Ким Чен Ыну

"Очень скоро я поеду туда. Будьте в этом уверены", — заявил политик в эфире государственного телевидения.

Он также напомнил о недавнем визите в КНДР председателя Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо. В Пхеньяне состоялись продуктивные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество во всех сферах и заключили ряд соглашений.