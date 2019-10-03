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Президент Венесуэлы собрался в гости к Ким Чен Ыну 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Мадуро собрался в гости к Ким Чен Ыну
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время посетит Северную Корею.
"Очень скоро я поеду туда. Будьте в этом уверены", — заявил политик в эфире государственного телевидения.
Он также напомнил о недавнем визите в КНДР председателя Конституционной ассамблеи Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо. В Пхеньяне состоялись продуктивные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество во всех сферах и заключили ряд соглашений.
Добавим, что сам Мадуро на прошлой неделе побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Российскому коллеге лидер южноамериканской страны подарил копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Чен Ким , Симон Боливар , Владимир Путин , Венесуэла , КНДР
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