Трамп высказался о расследовании по делу сына Байдена

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Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына Байдена
ТАСС
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ещё 13
22 минуты назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Трамп заявил, что
Украине
"следует провести расследование" по делу сына бывшего вице-президента США Байдена — Рейтер.
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