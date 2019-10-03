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Трамп заявил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына Байдена 

ТАСС + ещё 13 22 минуты назад
Трамп высказался о расследовании по делу сына Байдена
Фото: Reuters
Трамп заявил, что Украине "следует провести расследование" по делу сына бывшего вице-президента США Байдена — Рейтер.
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В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Reuters
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