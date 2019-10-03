Байден просил Порошенко уволить генпрокурора Шокина

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma ("Бурисма"), где работал сын Байдена Хантер.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация", — рассказал бывший и. о. генпрокурора Украины Юрий Севрук.

Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. После его отставки Севрук временно исполнял обязанности генерального прокурора вплоть до мая того же года.