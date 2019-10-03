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Байден просил Порошенко уволить генпрокурора Шокина 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Байден просил Порошенко уволить генпрокурора Шокина
Фото: РИА Новости
Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки на Украину в декабре 2015 года лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma ("Бурисма"), где работал сын Байдена Хантер.
Об этом сообщает ТАСС.
"Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация", — рассказал бывший и. о. генпрокурора Украины Юрий Севрук.
Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. После его отставки Севрук временно исполнял обязанности генерального прокурора вплоть до мая того же года.
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В мире , США , Украина , Петр Порошенко , Джозеф Байден
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