Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа

По его словам, встреча на полях прошлогоднего саммита G20 в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.

Кроме того, сорвались также планы провести первое заседание Совета предпринимателей, которое могло состояться в ходе ПМЭФ-2019.

В тоже время Хантсман отметил, что Россия и США настроены укрепить двусторонние связи при помощи создания диалоговых механизмов, таких как Совет предпринимателей и Совет экспертов.

"Но хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной. Ее воплощение пошло бы на пользу деловым кругам обоих стран. И я верю в то, что она будет воплощена", — сказал посол.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел поладить с Россией.