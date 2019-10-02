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Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По его словам, встреча на полях прошлогоднего саммита G20 в Аргентине не состоялась из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Кроме того, сорвались также планы провести первое заседание Совета предпринимателей, которое могло состояться в ходе ПМЭФ-2019.
В тоже время Хантсман отметил, что Россия и США настроены укрепить двусторонние связи при помощи создания диалоговых механизмов, таких как Совет предпринимателей и Совет экспертов.
"Но хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной. Ее воплощение пошло бы на пользу деловым кругам обоих стран. И я верю в то, что она будет воплощена", — сказал посол.
Ранее сообщалось, что Трамп захотел поладить с Россией.
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Комментарии21
В мире , Политика , США , Джон Хантсман , Дональд Трамп , Владимир Путин , Аргентина
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