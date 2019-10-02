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Трамп понадеялся на дружбу с Россией 

Lenta.ru 20 минут назад
Трамп понадеялся на дружбу с Россией
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет поладить с Россией, сообщает «Интерфакс».
«Я уверен, что мы поладим с Россией, потому что там умные люди», — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. При этом Трамп отметил, что придерживается жесткого подхода к России.
Ранее 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что у него с Трампом установлены доверительные деловые отношения. Российский лидер выразил надежду на улучшение отношений между странами.
В июне после встречи американского и российского лидеров в ходе саммита G20 в японской Осаке Трамп заявил, что считает Путина прекрасным парнем.
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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , Интерфакс
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