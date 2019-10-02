Трамп понадеялся на дружбу с Россией

«Я уверен, что мы поладим с Россией, потому что там умные люди», — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции в Вашингтоне. При этом Трамп отметил, что придерживается жесткого подхода к России.

Ранее 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что у него с Трампом установлены доверительные деловые отношения. Российский лидер выразил надежду на улучшение отношений между странами.

В июне после встречи американского и российского лидеров в ходе саммита G20 в японской Осаке Трамп заявил, что считает Путина прекрасным парнем.