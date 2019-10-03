Названо другое число невыданных россиянам виз в США

Хантсман озвучил «другие цифры» о числе невыданных россиянам виз в США

«По моим данным, эта цифра не доходила до 13, там были другие цифры, меньше», — приводит РИА «Новости» слова американского посла в России.

«Я не могу комментировать индивидуальные запросы. Эти данные защищены законом. Я могу лишь сказать, что у нас было более чем 200 запросов с российской стороны и более 200 были удовлетворены. Но некоторые запросы не были удовлетворены. Однако индивидуально я не могу никого обсуждать», — заявил Хантсман.

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые в сентябре должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы в США.