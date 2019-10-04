Оппозиция требует отменить инаугурацию президента Абхазии

Оппозиционная партия ветеранов грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов "Амцахара" (Родовые огни) требует от властей республики отменить назначенную на 9 октября инаугурацию президента. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в распоряжение ТАСС в пятницу.

Верховный суд Абхазии в среду опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по иску кандидата в президенты Алхаса Квицинии, который требовал признать незаконным решение ЦИК об итогах второго тура выборов, согласно которому победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба . Квициния намерен обжаловать это решение в кассационной коллегии судей. Инаугурация Хаджимбы намечена на 9 октября.

"Проведение инаугурации 9 октября, то есть до решения кассационной коллегии Верховного суда, является неправомерным. Мы требуем от властей страны отменить назначенную на 9 октября 2019 года инаугурацию", — говорится в заявлении.

По мнению представителей "Амцахары", Хаджимба был признан избранным президентом в нарушение ст. 19 Закона о выборах президента, далее Верховный суд подтвердил решение ЦИК о признании Хаджимбы победителем. По утверждению партии, данное решение суда первой инстанции принято "с грубейшим нарушением требований закона", в связи с чем оно обжалуется в кассационную коллегию Верховного суда.

Как сообщила в пятницу ТАСС адвокат Квицинии Инга Габилая, кассационная жалоба на решение Верховного суда республики будет подготовлена в течение 10 дней. В течение 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения оно может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), руководитель "Амцахара" Алхас Квициния — 46,17% (38766). Против всех подано 3155 голосов избирателей. Ранее в ЦИК сообщали, что избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде.