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Президент Латвии призвал чтить убивавших советских граждан националистов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Президент Латвии призвал чтить убийц советских граждан
Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com
Президент Латвии Эгилс Левитс внес в комиссию Сейма по правам человека и общественным отношениям предложение установить 17 марта День национального сопротивления. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По мнению Левитса, в начале второго столетия существования латвийской государственности необходимо восстановить в коллективной памяти знания о «героях», выступавших против «оккупации», и чтить их память.
Речь идет о латышских националистических формированиях партизан, боровшихся с советской властью с 1944 года и получивших неофициальное название «лесные братья». В число их жертв входили милиционеры, партийные и хозяйственные работники, врачи, учителя, колхозники и их семьи.
Ранее сообщалось, что министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что члены добровольческого легиона «Ваффен СС» являются гордостью латышского народа и государства. Посольство России осудило слова министра и напомнило о решении Нюрнбергского трибунала, который 1 октября 1946 года признал легион преступным воинским формированием.
17 марта считается в стране днем начала движения национального сопротивления. В этот день в 1944 году Латвийский центральный совет под руководством Константина Чаксте завершил сбор подписей под меморандумом о восстановлении независимости Латвии. Тогда же, после возвращения контроля СССР над территорией Прибалтики, начался период наиболее активной вооруженной борьбы с советской властью.
«Лесными братьями» неофициально называют националистические формирования, боровшиеся с 1944 по 1956 год партизанскими методами с советской властью на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали за восстановление независимости республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. В первые послевоенные годы их численность достигала 30 тысяч человек. Наибольший размах движение приобрело в Литве, где от рук «братьев» погибли более 25 тысяч человек. Советские спецслужбы разгромили деятельность партизанских соединений к концу 1950-х годов.
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В мире , Прибалтика , Латвия
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