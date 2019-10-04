США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ

США отказались выдавать визы еще одной российской делегации в ООН

Фото: Mike Segar / РИА Новости

Некоторым российским делегатам, которые планировали принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН , не выдали американские визы. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский , передает РИА Новости. Во время выступления на заседании комитета Полянский подчеркнул, что из-за отсутствия виз российская делегация снова не может принять полноценное участие в мероприятии. В связи с этим российская сторона предложила взять техническую паузу в работе Первого комитета ООН Учитывая сложившуюся ситуацию, Россия также предложила перенести заседания комитета из Нью— Йорка в Вену или Женеву, начиная со следующего года.

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