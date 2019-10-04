США отказались выдавать визы еще одной делегации РФ

Некоторым российским делегатам, которые планировали принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы. Об этом заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Во время выступления на заседании комитета Полянский подчеркнул, что из-за отсутствия виз российская делегация снова не может принять полноценное участие в мероприятии. В связи с этим российская сторона предложила взять техническую паузу в работе Первого комитета ООН.
Учитывая сложившуюся ситуацию, Россия также предложила перенести заседания комитета из Нью— Йорка в Вену или Женеву, начиная со следующего года.